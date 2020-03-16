Футболист "Милана" Лукас Билья высказался об эпидемии коронавируса в Италии. По его словам, власти страны недооценили проблему с распространением этой болезни.
"Власти недооценили проблему, а люди не следовали установленным правилам. Врачи сейчас работают день за днем, а мы находимся на грани краха. Люди умирают и от других болезней, не обращаясь за медицинской помощью. Из-за коронавируса люди с другими заболеваниями остаются в стороне", - цитирует Билью Football Italia.
На данный момент известно, что более 180 тыс. человек во всем мире были заражены коронавирусом.
Билья: власти Италии недооценили проблему коронавируса
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