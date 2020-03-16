Ругани рассказал, как проводит карантин

Защитник туринского "Ювентуса" рассказал, как проводит время во время карантина из-за коронавируса.



Напомним, футболист сборной Италии стал первым игроком в Серии А, у которого нашли коронавирус.



"Чувствую себя хорошо. Пересмотрел почти все фильмы Netflix. Рекомендую посмотреть "Невидимый гость". Хороший триллер, который идет недолго. Также готов выслушать предложения других", - приводит слова Ругани Football Italia.