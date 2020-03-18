Министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает, что чемпионат страны будет возобновлен в начале мая.
"Уверен, что 3-го мая уже можно будет возобновить Серию А. Нужно будет принять решение, без зрителей играть или с ними. Точно также думаю будет и с еврокубками", - сказал Спадафора.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты. Также на год был перенесен Евро-2020.
Министр спорта Италии считает, что Серия А возобновится в мае
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