Министр спорта Италии считает, что Серия А возобновится в мае

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает, что чемпионат страны будет возобновлен в начале мая.



"Уверен, что 3-го мая уже можно будет возобновить Серию А. Нужно будет принять решение, без зрителей играть или с ними. Точно также думаю будет и с еврокубками", - сказал Спадафора.



Напомним, из-за эпидемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты. Также на год был перенесен Евро-2020.