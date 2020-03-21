У Пауло Дибалы и его девушки диагностировали коронавирус

У нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы диагностировали коронавирус.

Фото: Global Look Press

Об этом туринский клуб сообщил в своем инстаграме.



Также заразилась и девушка аргентинского футболиста.



Ранее в "Ювентусе" коронавирус был выявлен у Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. На сегодняшний день известно, что от него скончалось более 12 тысяч человек.