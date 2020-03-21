СМИ узнали, какую сумму Криштиану Роналду потеряет из-за пандемии коронавируса

Издание El Mundo Deportivo сообщило, сколько денег потеряет нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду из-за пандемии коронавируса.

Фото: Rusfootball.info

В чемпионате Италии заработки футболистов могут снизить на 30%. В случае этого Роналду потеряет 10 миллионов евро. Португалец зарабатывает в туринском клубе ежегодно 30 миллионов евро, что делает его самым высокооплачиваемым игроком Серии А.



Напомним, в Италии количество заразивших достигло отметки в 54 тысячи человек. Около 5 тысяч скончались.