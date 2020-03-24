"Кажется, тяжело представить менеджера, который не ценит такого футболиста, как Чиро, невероятно выступавшего на протяжении последних пяти лет. Независимо от интересов "Наполи" и других клубов, трансферный рынок может столкнуться с чрезвычайной ситуацией в связи с коронавирусом. Контракт Иммобиле действует до 2023 года. Если у других клубов есть конкретный интерес, им также придется обратиться к "Лацио".
Это нормально, что есть заинтересованные стороны, как это было в прошлом с "Интером", "Миланом" и китайским клубом год назад", — приводит слова Моджи Calciomercato.
В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 33 матча за "Лацио" во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 7 результативных передач.
Действующее соглашение Иммобиле с "Лацио" рассчитано до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает итальянского форварда в 50 миллионов евро.
"Лацио" занимает второе место в турнирной таблице Серии А после 26-ти туров, набрав 62 очка. Римляне на одно очко отстают от лидирующего "Ювентуса".
Чиро Иммобиле может перейти из "Лацио" в "Наполи"
Агент Чиро Иммобиле Алессандро Моджи рассказал, что "Наполи" заинтересован в трансфере его подопечного из "Лацио".
Фото: Getty Images
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