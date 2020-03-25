Ибрагимович может начать агентскую карьеру

Шведский нападающий " Милана " Златан Ибрагимович рассматривает в будущем агентскую деятельность.

Фото: Reuters

Как сообщает Calciomercato, 38-летний швед может покинуть "Милан" и завершить карьеру.



Златан недоволен политикой клуба. Ему не нравится участие в проекте Ивана Газидиса, а также он недоволен увольнением из миланского клуба Звонимира Бобана.



По информации источника, Ибрагимович рассматривает возможность заняться агентской деятельностью. Он может стать партнером своего агента Мино Райолы.



Златан Ибрагимович выступает за "Милан" с января текущего года. Его контракт рассчитан до лета.



За "Милан" Ибрагимович провёл 10 матчей в Серии А и в Кубке Италии, забив в них 4 мяча и отметившись одной результативной передачей.