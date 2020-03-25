"Сейчас легко критиковать, но со стороны я не понимаю, почему эти игроки покинули Италию. Надеюсь, они как можно скорее вернутся. Им тяжело будет возобновить работу, потому что нужно еще будет пройти 14-дневный карантин.
В "Ювентусе" все стало сложнее, когда первым уехал Роналду. Он сказал, что уехал к матери, а теперь показывает себя загорающим у огромного бассейна. Была сделана уступка для Роналду, потом Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась", — сказал Джильи в эфире Radio Punto Nuovo.
Напомним, что Криштиану Роналду в настоящий момент находится в Португалии из-за распространения коронавируса в Италии. Ранее футболист отправлялся на родину из-за того, что у его матери был инсульт.
В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.
Италия - эпицентр распространения коронавируса в Европе. Число зараженных вирусом COVID-19 в стране превысило 75 000 человек. Скончалось более 7500 человек - больше всего в мире.
По актуальным данным в мире более 470 000 зараженных коронавирусом. Погибло более 21 000 человек.
Экс-президент "Ювентуса": Роналду уехал к больной матери, а показывает, как загорает у бассейна
Экс-президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал Криштиану Роналду за то, что он уехал из Италии в период пандемии коронавируса.
Фото: Reuters
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