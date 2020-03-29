Криштиану заметили за прогулкой с семьей во время карантина

Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду сфотографировали вместе с его девушкой и детьми во время прогулки.

Португальский футболист не усидел дома во время карантина и вышел на прогулку по своему родному городу Фуншала вместе со своей девушкой и детьми.



35-летний Роналду приехал в Португалию из-за инсульта матери, а после объявления карантина, так и не вернулся в Италию.



В Италии, где играет форвард, зафиксировано 92 472 случая заражения коронавирусом. 70 065 человек продолжают лечение, 12 384 вылечились, 10 023 человека умерло.



В Португалии, где сейчас находится Роналду, ситуация лучше. 5962 выявленных случаев заболевания коронавирусом, из них 5800 человека - продолжают лечение, 43 выздоровели, а 119 умерло.