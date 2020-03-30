"Ювентус" может расстаться с Роналду из-за коронавируса

Туринский "Ювентус" может продать Криштиану Роналду по причине сложной экономической ситуации в связи с распространением коронавируса.

Фото: Rusfootball.info

Об этом сообщает Il Messaggero.



По информации источника, "Ювентусу" станет сложно платить Роналду зарплату по возобновлении сезона. Напомним, что у Криштиану самая высокая заработная плата в Серии А - 31 миллион евро в год. Tuttosport сообщал, что Роналду согласился на понижение зарплаты и получит на 4 миллиона евро меньше.



Одним из вариантов решения проблемы является продажа Роналду в летнее трансферное окно. Сообщается, что руководство "старой синьоры" может рассмотреть предложения от 70 миллионов евро.



По информации в СМИ на португальского нападающего претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".



Действующее соглашение 35-летнего португальца со "Ювентусом" рассчитано до 2022-го года. Transfermarkt оценивает Роналду в 75 миллионов евро.



В текущем сезоне на счету Роналду 25 голов и 4 результативные передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.