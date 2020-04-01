Дибала - о Роналду: мы слегка ненавидим тебя в Аргентине, но ты удивил меня

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал об отношении своих соотечественников к португальскому нападающему Криштиану Роналду, который является одноклубником аргентинца.
Фото: Global Look Press
- Я сказал ему: "Криштиану, мы слегка ненавидим тебя в Аргентине – за твою фигуру, твой характер, за манеры и походку. Но ты удивил меня, потому что я увидел нечто другое".

Он ответил мне: "Я знаю, что я такой. Я привык к тому, что так говорят", – приводит слова Дибалы Marca.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" в летнее трансферное окно. Сообщалось, что 35-летний португалец может усилить "ПСЖ" или вернуться в "Манчестер Юнайтед".

"Ювентус" занимает лидирующую строчку в чемпионате Италии, имея в активе 63 очка. Серия А в данный момент приостановлена из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, что Пауло Дибала является одним из трех футболистов "старой синьоры", у которых был обнаружен коронавирус. Также вирусом COVID-19 были заражены французский полузащитник Блез Матюиди и итальянский защитник Даниэле Ругани.


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Теги: Дибала Роналду Ювентус Серия А
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