Экс-тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Милан"

Лучано Спаллетти является стал претендентом на пост главного тренера "Милана".
Фото: Global Look Press
По информации Corriere dello Sport, руководство миланского клуба рассматривает кандидатуру Лучано Спаллетти в качестве замены нынешнему рулевому "россонери" Стефано Пиоли.

Ранее сообщалось, что следующим тренером "Милана" станет немецкий специалист Ральф Рангник, но переговоры сторон зашли в тупик.

Спаллетти находится без работы с мая 2019-го года, после ухода из "Интера". В СМИ сообщалось, что контракт Спаллетти с "нерадузрри" действует до сих пор, и "Интер" продолжает платить 61-летнему тренера зарплату. Именно этот факт может помещать Лучано Спаллетти возглавить "Милан".

В нынешнем сезоне Серии А "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице после 26-ти туров. В активе "красно-черных" 36 очков.


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Теги: Спаллетти Милан Серия А Зенит
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