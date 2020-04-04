Девушка Криштиану Роналду подстригла его дома (видео)

"Оставайтесь дома и будьте стильными", — подписал видеоролик Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне на счету Криштиану Роналду 25 голов и 4 результативные передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Роналду в летнее трансферное окно может перейти в "ПСЖ" или "Манчестер Юнайтед".
Действующее соглашение 35-летнего португальца со "Ювентусом" рассчитано до 2022-го года. Transfermarkt оценивает Роналду в 75 миллионов евро.
Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.