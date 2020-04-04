Девушка Криштиану Роналду подстригла его дома (видео)

Криштиану Роналду опубликовал в своём аккаунте Instagram видеоролик, на котором его девушка Джорджина подстригает его дома.

"Оставайтесь дома и будьте стильными", — подписал видеоролик Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне на счету Криштиану Роналду 25 голов и 4 результативные передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Роналду в летнее трансферное окно может перейти в "ПСЖ" или "Манчестер Юнайтед".

Действующее соглашение 35-летнего португальца со "Ювентусом" рассчитано до 2022-го года. Transfermarkt оценивает Роналду в 75 миллионов евро.

Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Серия А Ювентус Роналду Коронавирус
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