Дибала и его девушка вновь сдали положительный тест на коронавирус

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и его девушка сделали еще один тест на коронавирус.

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Он оказался положительным, в отличие от недавней проверки. Об этом рассказала подруга футболиста.- 21 марта мы сдали тест, он был положительным. Три дня назад результат теста оказался отрицательным, но третий тест снова дал положительный результат. У меня и Пауло все еще есть коронавирус, - приводит слова девушки Mundo Deportivo.Напомним, что первым профессиональным футболистом, заразившимся коронавирусом, стал защитник "Юве" Даниэль Ругани.