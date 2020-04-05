"Милан" может расстаться с Доннаруммой и Пакета

"Милан" в летнее трансферное окно может расстаться с несколькими игроками.

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По информации La Gazzetta dello Sport, если руководство не продлит контракт с Джанлуилджи Доннаруммой, то "Милан" постарается его продать, чтобы в будущем не потерять его бесплатно.



Также сообщается о возможном обмене с "Бенфикой". В "Милан" прибудет Флорентину, а в Португалию отправится Лукас Пакета.



Также клуб могут покинуть Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, защитники Симон Кьер и Матео Мусаккьо, а также нападающий Златан Ибрагимович, который может начать агентскую карьеру.



"Милан" после 27-ми туров занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе подопечных Стефано Пиоли 36 очков.



Стефано Пиоли также может покинуть пост главного тренера "россонери" летом. Потенциальным преемниками могут стать немецкий специалист Ральф Рангник и итальянец Лучано Спаллетти.



В настоящее время матчи чемпионата Италии по футболу, как и остальные ведущие европейские турниры, приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции.