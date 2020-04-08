Роналду показал, как тренируется с девушкой (видео) Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает поддерживать форму дома. View this post on Instagram My beautiful training partner!??????? #stayactive #stayhome A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 8, 2020 at 4:25am PDT На видео 35-летний футболист с девушкой по очереди пробегает дистанцию, которая выполнена в виде наклонности.Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за распространения коронавируса в мире. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:51 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Ювентус Роналду Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5