"Ювентус" хочет обменять Бернардески на Доннарумму

"Ювентус" хочет обменять полузащитника Федерико Бернардески на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.
Фото: Getty Images
По информации Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset, руководство "Ювентуса" планирует предложить "Милану" обмен футболистами. За полузащитника Федерико Бернардески туринцы рассчитывают получить голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Ключевым фактором сделки могут стать близкие отношения агента Доннаруммы Мино Райолы с руководством "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что Бернардески может покинуть "Ювентус", так как клуб приобрел 19-летнего вингера Деяна Кулусевски.

В нынешнем сезоне Бернардески провёл 24 матча за "старую синьору" во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Джанлуиджи Доннарумма сыграл в 26-ти матчах за "Милан" в текущем сезоне, пропустил 33 гола, а в 10-ти встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.

В настоящее время чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Серия А Ювентус Милан Зарубежные трансферы Бернардески Доннарумма
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Черевченко: не жалею об уходе из "Локомотива". Как любил родную команду, так и люблю
"Признаю величие этого вратаря". Ловчев - об Акинфееве 1
Шомуродов подстригся налысо (фото) 1
Кутателадзе - о победе над Дзюбой: рад, что оправдал доверие "Спартака". Финал есть финал
"Все-таки я не киберспортсмен". Дзюба - о поражении в финале кибертурнира от "Спартака"
"Не проблема, это наш любимый клуб": Зелимхан Бакаев - о снижении зарплат в "Спартаке"
"Ювентус" хочет обменять Бернардески на Доннарумму
"Спартак" обыграл "Зенит" в финале кибертурнира по PES. Дзюба проиграл Кутателадзе 6
Официально: в "Крыльях Советов" пошли на снижение заработной платы
"Я скучаю по тебе". Промес ответил "Спартаку" 2
Зелимхан Бакаев: Максименко - лучший вратарь в России сейчас 3
Паршивлюк: необходимо при любых возможностях доиграть чемпионат
"Ярко, образно, в стиле древнерусских летописей": Канделаки - про обращение Путина
Игроки и тренерский штаб "Реала" пошли на сокращение заработной платы
Асхабадзе: необходим нижний потолок зарплат для легионеров: не менее 600 тысяч евро 2
Черчесов: коронавирус победим! Мы же из Советского Союза 5
Футболисты ЦСКА пошли на снижение заработных плат. Инициатор - Акинфеев 1
Газизов - о снижении зарплат на 70%: это реально фейк. У меня ни с кем проблем из 200 работников клуба нет
Айртон выставил на аукцион форму "Спартака" 1
Шунин считает, что сезон нужно доиграть, но не понимает, как это сделать
Смолов объяснил, почему не перешёл в "Зенит" 5
Смолов - о возвращении в Россию: "Сельта" разрешила, Ла Лига - нет
Мостовой назвал "мизерными" надбавки Путина врачам 5
Варга: ни один российский игрок не перерос РПЛ 2
Источник: футболисты "Уфы" пожаловались на несогласованное снижение зарплаты в 70% 1
Роналду показал, как тренируется с девушкой (видео)
Габулов: четкая дата, до которой спортивных мероприятий в России не будет, — 31 мая. От неё можно отталкиваться 1
Старфельт: приход Слуцкого стал для меня новым началом. Он - лидер и приятный человек
Орещук считает неплохой идею доиграть сезон на базе "Краснодара"
"Спартак" вспомнил хет-трик Промеса, который сделал из него лучшего иностранного бомбардира клуба
Все новости