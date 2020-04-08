По информации Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset, руководство "Ювентуса" планирует предложить "Милану" обмен футболистами. За полузащитника Федерико Бернардески туринцы рассчитывают получить голкипера Джанлуиджи Доннарумму.
Ключевым фактором сделки могут стать близкие отношения агента Доннаруммы Мино Райолы с руководством "Ювентуса".
Ранее сообщалось, что Бернардески может покинуть "Ювентус", так как клуб приобрел 19-летнего вингера Деяна Кулусевски.
В нынешнем сезоне Бернардески провёл 24 матча за "старую синьору" во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Джанлуиджи Доннарумма сыграл в 26-ти матчах за "Милан" в текущем сезоне, пропустил 33 гола, а в 10-ти встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.
В настоящее время чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"Ювентус" хочет обменять Бернардески на Доннарумму
"Ювентус" хочет обменять полузащитника Федерико Бернардески на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.
Фото: Getty Images
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