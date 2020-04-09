"Наполи" во время пандемии коронавируса раздаст продукты нуждающимся семьям

Администратор "Наполи" Алессандро Формизано сообщил, что клуб примет участие в благотворительной акции во время пандемии коронавируса и раздаст продукты питания нуждающимся семьям.



Формизано отметил, что "Наполи" закупит 32 тонны продуктов, каждая будет разделена на упаковку весом в 32 кг.



"После нашей инициативы "Пасхальное яйцо" для одной из больниц Неаполя мы решили сделать еще что-то полезное и обратились к нашим спонсорам в сфере продуктов питания. Теперь мы объявляем о создании фонда под названием "Благотворительная еда". Мы хотим поддержать семьи, которые максимально в этом нуждаются", - приводит слова Формизано Radio Kiss Kiss.



Италия занимает второе место в Европе по числу зараженных (143 тысячи). Смертей более 18 тысяч, а выздоровевших - более 28 тысяч.