В Италии президент клуба Серии В заболел коронавирусом

Президент клуба итальянской серии В "Порденоне" Мауро Ловиса заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам 55-летний функционер.



"Хочу сделать официальное заявление после всей этой волны с моим положительным тестом на коронавирус. Я благодарю всех, кто проявил ко мне небезразличие, писал мне и звонил. Это правда, что у меня коронавирус. Мне на данные момент лучше, я еще не выздоровел, буду бороться с этим чертовым вирусом. На следующей неделе сдам новый тест", - цитирует Ловису пресс-служба клуба.



"Порденоне" находится на четвертом место турнирной таблице Серии В.