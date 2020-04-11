В Италии согласуются даты возобновления сезона

Серия А может возобновиться 31 мая, а завершиться 12 июля.
Фото: СЭ
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало информацию о потенциальных датах возобновления и завершения итальянского футбольного сезона.

По данным источника, сразу после карантина, который в Италии был объявлен до 3 мая, 4 числа команды смогут тренироваться. Клубы хотят назначить медицинские тесты на 27 апреля.

Также по информации La Gazzetta dello Sport, если чемпионат возобновится 31 мая, его можно будет завершить 12 июля.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 1,7 млн человек, скончалось более ста тысяч. Лидером по числу заражений являются Соединенные штаты. Более 533 тысяч человек сдали положительный тест на COVID-19. Следом за США идут Испания и Италия. В этих странах 163 027 и 152 271 зараженных соответственно.

На данный момент в России известно о 13 584 случаях заражений COVID-19. 1 045 человек выздоровело и 106 скончалось.


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Теги: Серия А Коронавирус
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