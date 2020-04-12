По информации Gazzetta dello Sport, руководство "Аталанты" не собирается расставаться с Иличичем, но готово продать форварда за 30-35 миллионов евро.
Иличич выступает за "Аталанту" с 2017-го года, перейдя из "Фиорентины" за 5,75 миллионов евро.
Действующий контракт Иличича с итальянским клубом рассчитан до лета 2022-го года.
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего словенского форварда 21 гол и 9 результативных передач в 29-ти матчах за "Аталанту" во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что на Йосипа Иличича претендует "Наполи".
"Аталанта" оценила Иличича в 30-35 миллионов евро
"Аталанта" оценила нападающего Йосипа Иличича в 30-35 миллионов евро.
Фото: Getty Images
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