"Аталанта" оценила Иличича в 30-35 миллионов евро

"Аталанта" оценила нападающего Йосипа Иличича в 30-35 миллионов евро.

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По информации Gazzetta dello Sport, руководство "Аталанты" не собирается расставаться с Иличичем, но готово продать форварда за 30-35 миллионов евро.



Иличич выступает за "Аталанту" с 2017-го года, перейдя из "Фиорентины" за 5,75 миллионов евро.



Действующий контракт Иличича с итальянским клубом рассчитан до лета 2022-го года.



В нынешнем сезоне на счету 32-летнего словенского форварда 21 гол и 9 результативных передач в 29-ти матчах за "Аталанту" во всех турнирах.



Ранее сообщалось, что на Йосипа Иличича претендует "Наполи".