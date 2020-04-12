Президент "Брешии": не позволю клубу играть, если Серия А возобновится. Пусть снимают очки

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"Я повторяю: если чемпионат возобновится, я не позволю "Брешии" играть. Это не провокация. Пусть лишают нас очков, если хотят, я беру на себя всю ответственность в таком случае. Я наблюдаю слишком много проявлений эгоизма, слишком многие пытаются использовать ситуацию в своих интересах.



Мне не нужны никакие поблажки, я не боюсь вылета в Серию Б. Я знаю, что клуб не обанкротится и снова пробьется в Серию А", — цитирует Челлино Giornale di Brescia.



"Брешиа" после 26-ти туров занимает последнее место в турнирной таблице Итальянской Серии А.



Матчи чемпионата Италии по футболу приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ранее в СМИ появилась информация, что Серию А могут доиграть до 12-го июля, проводя матчи каждые три дня.



Италия - центр распространения коронавирусной инфекции в Европе. На сегодняшний день на Апеннинском полуострове выявлено более 150 000 случаев заражения вирусом COVID-19. 19 468 человек погибло.



Общее число зараженных в мире превысило отметку в 1 780 000 человек. Более 108 000 человек скончалось.