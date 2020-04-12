"Всем счастливой Пасхи! Оставайтесь дома". Роналду опубликовал фото за семейным обедом Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил фанатов с каталической Пасхой. View this post on Instagram We wish a Happy Easter to everyone ???? #stayhome A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 12, 2020 at 6:18am PDT — Мы желаем всем счастливой Пасхи! Оставайтесь дома, - написал португалец.35-летний Роналду на момент пандемии коронавируса находится в родной Мадейре. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:20 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Ювентус Роналду Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5