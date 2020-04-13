Экс-вице-президент "Милана" Адриано Галлиани назвал игроков, которых у него не получилось приобрести.
"К нам должен быть приехать Тевес, но не срослось. Также пытались подписать Дель Пьеро перед его переходом в "Ювентус". Сожалею, что не приобрели его. То же самое касается и Роналду. Когда ему было 16 лет, "Спортинг" потребовал за него около 8 млн евро. Также мы наблюдали за Тотти, но он не хотел уходить из "Ромы", - цитирует Галлиани Football Italia.
Напомним, Роналду в 2003 году перешел из "Спортинга" в "МЮ". В 2009 году он подписал контракт с мадридским "Реалом", а с 2018 года выступает за "Ювентус".
Дель Пьеро практически на протяжении всей карьеры выступал за "Ювентус", проведя более 500 матчей.
Бывший вице-президент "Милана" сожалеет, что не купил Дель Пьеро и Роналду
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