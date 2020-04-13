"Я уже не знаю, чем заняться". Дуглас Коста выразил надежду на скорое возобновление сезона

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста рассказал, что не знает, чем заниматься на карантине из-за пандемии коронавируса.



Чемпионат Италии, как и другие европейские лиги приостановлен на неопределенное время.



"Надеюсь, в скором времени сезон Серии А возобновится. Тренируюсь каждый день, поддерживаю форму, а также провожу время с семьей. Я уже не знаю, чем заняться в пределах своего дома", - сказал Коста в своем эфире в инстаграме.



В нынешнем сезоне Коста провел 14 матчей и сделал 3 голевые передачи.