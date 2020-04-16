"ПСЖ" и "Эвертон" претендуют на полузащитника "Наполи" Аллана

Бразильский полузащитник "Наполи" Маркес Аллан может стать игроком "ПСЖ" или "Эвертона".

Фото: Global Look Press

По информации Calciomercato, у Аллана испортились отношения с главным тренером клуба Дженнаро Гаттузо, и поэтому бразилец решил покинуть клуб в летнее трансферное окно. Также у Аллана имеются разногласия с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.



"ПСЖ" предпринимал попытки приобрести Аллана летом прошлого года, но клубы не сумели договориться.



Аллан принадлежит "Наполи" с 2015-го года, перейдя из "Удинезе" за 11,5 миллионов евро.



В нынешнем сезоне на счету Аллана один гол и одна результативная передача в 24-х матчах за "Наполи" во всех турнирах.



Действующий контракт 29-летнего бразильца с неаполитанцами рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 32 миллиона евро.