Как сообщает Football Italia, полуфинальные матчи Кубка Италии могут состояться 27 мая.
Сейчас итальянские футбольные чиновники рассматривают такой вариант.
Напомним, что первые полуфинальные матчи уже состоялись: "Наполи" со счетом 1:0 обыграл "Интер", а "Ювентус" сыграл вничью с "Миланом".
Из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты как минимум до 31 мая.
В Италии рассматривают вопрос о проведении полуфинальных матчей Кубка страны 27 мая
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