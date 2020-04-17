"Он абсолютный номер один как футболист и как человек.
Роналду очень умен, даже вне поля. Его мозг всегда работает быстрее, чем чей-либо другой.
Я счастлив быть его другом. Всегда желаю ему всего наилучшего", — цитирует Бенатию Goal.
Роналду с 2018-го года выступает за "Ювентус", перейдя из "Реала" за 117 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 35-летнего португальца 25 голов и 4 результативных передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
Действующее соглашение Роналду с туринским клубом рассчитано до 2022-го года. Известно, что Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый футболист в итальянской Серии А. Transfermarkt оценивает Роналду в 75 миллионов евро.
Бенатия: Роналду - номер один как человек и как футболист
Экс-защитник "Ювентуса" Медхи Бенатия поделился впечатлением от совместной игры с Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
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