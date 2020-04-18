Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, футболисты "Ромы" согласятся на отсрочку зарплат за 2,5 месяца в том случае, если сезон будет доигран.
Если Серия А досрочно завершится, футболисты готовы отказаться от выплат за четыре месяца.
Отмечается, что инициативу поддержал главный тренер команды Фонсека, а директора "Ромы" отказались от зарплаты за март.
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Игроки "Ромы" могут отказаться от своих зарплат за четыре месяца
Однако произойдет это лишь в том случае, если текущий сезон Серии А не будет доигран.
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