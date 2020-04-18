Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, Ибрагимович, контракт которого с "Миланом" истекает грядущим летом, готов остаться в клубе на следующий сезон только в том случае, если итальянская команда усилится для борьбы за попадание в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Серии А Ибрагимович провел восемь матчей и забил три гола. "Милан" после 26-ти матчей занимает седьмое место.
Ибрагимович может остаться в "Милане" при одном условии
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович останется в "Милане" на следующий сезон только в случае усиления команды.
Фото: Reuters
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