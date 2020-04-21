Лукаку: 23 из 25 игроков "Интера" заболели в январе. В то время мы не проходили тесты на коронавирус

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о вспышке заболеваемости в команде в январе.

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— У нас была неделя выходных в декабре, мы вернулись к тренировкам. Клянусь, 23 из 25 игроков заболели. Я не шучу.



Мы играли с "Кальяри", и примерно через 25 минут матча один из наших защитников покинул поле. Он не мог продолжать и почти упал в обморок.



Все кашляли, у них был жар. Когда я разминался, мне было намного жарче, чем обычно. У меня годами не было лихорадки.



После игры был запланированный ужин с гостями из Puma, но я поблагодарил их и отправился спать. В то время мы не проходили тесты на коронавирус, поэтому никогда не узнаем наверняка, — цитирует футболиста Football Italia.



Напомним, все чемпионаты Европы, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.



В Италии подтверждено 181 228 случая заражения коронавирусом. 48 877 человек выздоровело, 24 114 - умерло.



26-летний Лукаку перешёл в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года за 65 млн евро + бонусы.