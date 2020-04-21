Сарри попросил руководство "Ювентуса" приобрести Мертенса

По данным Sport Mediaset, форвард "Наполи" Дрис Мертенс может стать игроком "Ювентуса".

thesun.co.uk

Сообщается, что в услугах 32-летнего футболиста заинтересован главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри, который работал с Мертенсом в "Наполи". Специалист уже попросил руководство "Ювентуса" подписать бельгийца.



Сам Мертенс склоняется к переходу в "Интер", а не к принципиальному сопернику.



В нынешнем сезоне игрок провел 21 матч, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.