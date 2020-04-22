Лукаку извинился за свои слова о большом количестве заболевших в "Интере"

Нападающий Ромелу Лукаку извинился за ранее сказанные слова о большом числе заболевших коронавирусом в "Интере".

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По информации Football Italia со ссылкой на La Repubblica, в "Интере" приняли извинения 26-летнего форварда. Сообщается, что бельгиец своим высказыванием нарушил дисциплинарный кодекс "Интера", однако ожидается, что клуб не станет его штрафовать.Напомним, что ранее Ромелу Лукаку рассказал о вспышке заболеваемости в "Интере" в январе.Напомним, что Италия является центром распространения коронавируса в Европе. По актуальным данным на Апеннинском полуострове 183 957 человека заразилось коронавирусом. Более 24 000 человек погибло.