Зрителей на стадионы в Италии, скорее всего, не будут пускать до января 2021 года

Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Политик рассказал, что с 4 мая карантинные меры, введенные из-за коронавируса, будут ослаблены. Школы будут закрыты до сентября, а зрителей, скорее всего, не пустят на стадионы до конца года.

- Мы работаем над тем, чтобы большая часть бизнеса страны, от производства до строительства, была открыта с 4 мая. Мы больше не можем продлевать режим изоляции, - приводит слова политика Football Italia.

Также ожидается, что с 4 мая возобновятся индивидуальные тренировки, однако групповые занятия можно будет проводить не ранее 18 числа следующего месяца.

На данный момент в Италии зафиксировано почти две сотни тысяч заболеваний коронавирусом.


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Теги: Серия А Коронавирус
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