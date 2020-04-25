Зрителей на стадионы в Италии, скорее всего, не будут пускать до января 2021 года

Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Политик рассказал, что с 4 мая карантинные меры, введенные из-за коронавируса, будут ослаблены. Школы будут закрыты до сентября, а зрителей, скорее всего, не пустят на стадионы до конца года.



- Мы работаем над тем, чтобы большая часть бизнеса страны, от производства до строительства, была открыта с 4 мая. Мы больше не можем продлевать режим изоляции, - приводит слова политика Football Italia.



Также ожидается, что с 4 мая возобновятся индивидуальные тренировки, однако групповые занятия можно будет проводить не ранее 18 числа следующего месяца.



На данный момент в Италии зафиксировано почти две сотни тысяч заболеваний коронавирусом.

