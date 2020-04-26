Экс-форвард "Ромы" Освальдо рассказал, как Тотти спас ему жизнь

Бывший нападающий "Ромы" Пабло Освальдо рассказал о своих отношениях с экс-капитаном римлян Франческо Тотти.

Фото: Reuters

"Однажды меня хотели убить в драке в одном из римских баров. Попросил Тотти и Даниэле де Росси пойти со мной и разобраться. Я ведь не тупой.



Говорил Тотти, что жена, наверное, ему изменяет, потому что он не может быть настолько идеален. У него красивое лицо, и не буду вдаваться в подробности о других местах. Он был лучшим игроком, с кем я работал. У него даже никогда не пахло изо рта — всё было настолько хорошо!



Должно же что-то в нём быть не так, верно? Но нет, даже в браке он счастлив", — цитирует Освальдо Football Italia.



Освальдо выступал за "Рому" в период с 2011-го по 2013-й год. В составе "волков" нападающий забил 27 мячей в 55-ти матчах.



Франческо Тотти защищал цвета "Ромы" с 1992-го по 2017-й год. "Рома" - единственный клуб в карьере Тотти. Он забил 250 голов в 619-ти матчах за римский клуб, в сезоне 2000/2001 стал чемпионом Италии, а также на протяжении карьеры дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.