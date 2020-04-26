Как сообщает Tuttosport, Доннарумма хочет остаться в "Милане", но только с повышением зарплаты. В настоящий момент зарплата 21-летнего итальянского вратаря составляет 6 миллионов евро.
Действующее соглашение Доннаруммы с "Миланом" рассчитано до 2021-го года.
Ранее в СМИ сообщалось, что на Джанлуиджи Доннарумму претендуют "Ювентус". Вполне возможно, что "старая синьора" обменяет Доннарумму на Федерико Бернардески.
В нынешнем сезоне Доннарумма провёл 26 матчей за "Милан" во всех турнирах, пропустил 33 мяча, а в 10-ти матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.
Доннарумма хочет продлить контракт с "Миланом" на улучшенных условиях
Голкипер Джанлуиджи Доннарумма хочет продлить соглашение с "Миланом" с повышением зарплаты.
Фото: AFP
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