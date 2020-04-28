Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала снова сдал положительный тест на COVID-19.

Фото: Sportbox

Как сообщает El Chiringuito, футболист за последние шесть недель уже в четвертый раз сдал положительный тест на наличие в организме коронавируса. Информация о том, что аргентинец и его девушка заразились COVID-19 появилась в марте.



Теперь нападающему "старой синьоры" придётся пройти интенсивное лечение, поскольку в мае "Ювентус" скорее всего начнет подготовку к возобновлению сезона.



В Италии известно о 201 505 случаях заражения коронавирусом, 68 941 человек выздоровел, умерло 27 359. Всего в мире более 3,1 млн случаев заболеваний, скончалось более 218 тысяч человек.



РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня. В нашей стране 93 558 случаев заражения коронавирусом, 8 456 человек выздоровело, 867 — умерло.