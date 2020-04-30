Роналду может быть причастен к тому, что в прессе появилась информация о заболевании Дибалы коронавирусом

Как сообщает Corriere dello Sport, форвард туринского клуба Криштиану Роналду мог слить информацию о том, что его партнер по команде Пауло Дибала в очередной раз заразился коронавирусом.

Global Look Press

По данным источника, люди, близкие к португальскому футболисту, могли слить информацию испанской прессе, чтобы Роналду продолжал оставаться в Португалии и не возвращаться в Италию.



Ранее сообщалось, что Роналду вернется в Турин 28 апреля.



Дибала впервые заразился коронавирусом в марте. Аргентинец в четвертый раз за последние 6 недель сдал положительный тест на COVID-19.



Ожидается, что 4 мая карантин в Италии будет отменен, а 18 мая команды начнут тренироваться.