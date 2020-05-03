Роналду не может попасть в Италию

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду испытывает трудности с возвращением в Турин.

Фото: Football.ua

Как сообщает португальское издание TVI, Роналду проводит самоизоляцию с семьей на родной Мадейре. Несмотря на то, что итальянцы вызвали своих игроков в расположение клуба, игрок не может вылететь.



Проблема в его частном самолете. Он все еще находится в Мадриде из-за ограничений на перелеты. Источник утверждает, что в вылете было отказано три раза.



В то же время другое издание Il Messaggero приводит другу информацию, что Криштиану скоро прилетит в Италию.



Ранее итальянское правительство отменило предыдущее решение, которое предусматривало возвращение команд к занятиям 18 мая. Правительство признало, что следует открыть все тренировочные центры разом (сперва 4 мая планировали открыть лишь отдельные).



Отмечается, что решение насчет возобновления Серии А может быть принято 6 мая. Ранее все клубы итальянского чемпионата согласились доиграть сезон.