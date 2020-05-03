Минспорта Италии: тренировки команд не возобновятся до 18 мая, речь о продолжении сезона не идёт

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, до 18 мая тренировки футбольных клубов находятся под запретом.

Фото: Football.ua

- Я видел странные новости, но ничего не изменилось в отношении того, что я всегда говорил о футболе: тренировки команд не возобновятся до 18 мая, и речь о продолжении сезона не идёт.



Пока я бы предпочёл сосредоточиться на всех других видах спорта и комплексах (спортивные залы, танцевальные центры, бассейны), которые должны открыться как можно скорее, — написал министр в своем Facebook.



Ранее появилась информация, что итальянское правительство отменило решение, которое предусматривало возвращение команд к занятиям 18 мая. Правительство признало, что следует открыть все тренировочные центры разом (сперва 4 мая планировали открыть лишь отдельные).



Отмечалось, что решение насчет возобновления Серии А может быть принято 6 мая. Ранее все клубы итальянского чемпионата согласились доиграть сезон.



В Италии известно о 210 717 случаях заражения COVID-19, вылечилось 81 654 человек, умерло 28 884.



Российская Премьер-лига приостановлена после 22-ух туров как минимум до 31 мая из-за коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в России превысило 134 тысячи человек. 16 639 из них — выздоровели, 1 280 — умерло.