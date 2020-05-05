Министр спорта Италии: нет оснований полагать, что Серия А возобновится в середине июня

Итальянский политик Винченцо Спадафора прокомментировал информацию о возможных датах возобновления футбольного сезона.

Напомним, на данный момент Серия А приостановлена в связи с пандемией коронавируса. В Италии на данный момент зафиксировано 213 тысяч заражений коронавирусом.Ранее стало известно, что клубам разрешат проводить тренировки с 18 мая.- Если условия позволят продолжить сезон, матчи будут проводиться без болельщиков. Это не обсуждается.В последние дни наблюдается чрезмерное давление со стороны тех, кто просит правительство немедленно назначить дату возобновления. Сегодня у нас нет оснований говорить, что можно будет возобновить чемпионат в середине июня, - цитирует политика ANSA.