"Сампдория" официально сообщила о том, что у трех членов команды выявили коронавирусную инфекцию.
Новые случаи были выявлены после проверки среди игроков. Имена заболевших не называются.
Напомним, чемпионат Италии был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
На сегодняшний день в мире выявлено почти 4 миллиона зараженных коронавирусом. В Италии количество зараженных превысило 215 тысяч.
"Сампдория" объявила о трех членах команды, заболевших коронавирусом
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