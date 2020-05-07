"Сампдория" объявила о трех членах команды, заболевших коронавирусом

"Сампдория" официально сообщила о том, что у трех членов команды выявили коронавирусную инфекцию.



Новые случаи были выявлены после проверки среди игроков. Имена заболевших не называются.



Напомним, чемпионат Италии был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.



На сегодняшний день в мире выявлено почти 4 миллиона зараженных коронавирусом. В Италии количество зараженных превысило 215 тысяч.