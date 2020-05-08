Футболисты "Сампдории" не будут тренироваться. Ранее в клубе выявили три новых случая заражения коронавирусом

Как сообщает II Messaggero, игроки "Сампдории" не будут тренироваться из-за того, что ранее в клубе выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.Напомним, руководство Серии А разрешило командам проводить тренировки.Заразившихся коронавирусом поместили в карантин и пообещали постоянно контролировать их состояние.