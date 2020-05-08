Как сообщает II Messaggero, игроки "Сампдории" не будут тренироваться из-за того, что ранее в клубе выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, руководство Серии А разрешило командам проводить тренировки.
Заразившихся коронавирусом поместили в карантин и пообещали постоянно контролировать их состояние.
"Сампдория" объявила о трех членах команды, заболевших коронавирусом
Футболисты "Сампдории" не будут тренироваться. Ранее в клубе выявили три новых случая заражения коронавирусом
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