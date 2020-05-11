Пирло считает, что Тонали более совершенный футболист, чем он

Бывший итальянский полузащитник Андреа Пирло высказался о хавбеке "Брешии" Сандро Тонали.

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— Говорят, что он может быть моим наследником, но я не вижу много общего между нами. Это игрок другого типа, он более совершенен как в оборонительной фазе, так и когда настраивается на атаку. Тонали представляет собой смесь моих качеств и характеристик других игроков. Он самый перспективный из полузащитников и, несомненно, станет отличным игроком, — рассказал итальянец в интервью GOAL.



40-летний футболист завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити".



20-летний Тонали — воспитанник "Брешии". За основную команду "ласточек" он выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 23 матча в Серии А, в которых забил гол и отдал пять голевых передач.



Ранее сообщалось, что в покупке Тонали заинтересована испанская "Барселона".