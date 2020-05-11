В "Ювентусе" недовольны тем, что Рабьо до сих пор не прилетел в Турин

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо до сих пор не вернулся в Турин.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.



25-летний футболист остаётся во Франции, сообщив клубу, что не может прилететь в Италию из-за ситуации с коронавирусом. "Ювентус" считает, что это не оправдание, так как большинство игроков уже находятся в расположении "бьянконери".



В нынешнем сезоне Рабьо провёл 17 матчей в Серии А, но не отметился результативными действиями.