Как сообщает пресс-служба клуба, все результаты оказались отрицательными. Завтра, 21 мая начнется вторая серия тестов.
В случае, если заболевших не окажется, то россонеры приступят к командным тренировкам.
Напомним, в марте коронавирус был выявлен у Паоло Мальдини и его сына Даниэля. С тех пор они полностью выздоровел
Стали известны результаты первых тестов футболистов "Милана" на коронавирус
Все футболисты "Милана", а также персонал клуба сдали тесты на коронавирус.
Фото: ФК "Милан"
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