Стали известны результаты первых тестов футболистов "Милана" на коронавирус

Все футболисты " Милана ", а также персонал клуба сдали тесты на коронавирус.

Фото: ФК "Милан"

Как сообщает пресс-служба клуба, все результаты оказались отрицательными. Завтра, 21 мая начнется вторая серия тестов.



В случае, если заболевших не окажется, то россонеры приступят к командным тренировкам.



Напомним, в марте коронавирус был выявлен у Паоло Мальдини и его сына Даниэля. С тех пор они полностью выздоровел