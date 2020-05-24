Как сообщает SempreInter, 27-летний немец попал в сферу интересов "Интера", "Лацио", "Ромы" и "Милана".
В июне у Гетце заканчивается контракт с дортмундской "Боруссией", стороны решили не продлевать соглашение.
Немец выступал за "шмелей" в период с 2010 по 2013, а затем перешёл в мюнхенскую "Баварию". Летом 2016-го футболист вернулся в "Боруссию".
В текущем розыгрыше Бундеслиги Гетце забил 3 мяча в 14-ти матчах за "Боруссию".
Четыре команды Италии интересуются Гетце
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце может оказаться в одном из четырех клубов Серии А.
Фото: Soccernews
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