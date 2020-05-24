В Италии выступили против раннего начала матчей

Вице-президент Ассоциации футболистов Италии Умберто Кальканьо раскритиковал решение проводить летние матчи Серии А, которые начинаются в 16:30.

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- Не может идти и речи о том, чтобы играть в это время днем в разгар лета. Президентов клубов должны волновать не только телеправа и рейтинги, но и здоровье, а также безопасность игроков. Мы не против начала матчей в 18:45 и 21:00, – приводит слова Кальканьо Football Italia со ссылкой на La Repubblica.Ранее сообщалось, что чемпионат Италии начнётся не ранее 14 июня. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о запрете спортивных мероприятий до этой даты.До этого было известно, что чемпионат Италии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, планировали возобновить 13 июня. Клубам остаётся доиграть 12 туров. Лидером после 26 сыгранных матчей является "Ювентус".