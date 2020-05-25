"Мыслите позитивно. Всегда". Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки "Ювентуса" (фото) Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новую фотографию с тренировки команды. View this post on Instagram Positive thoughts...always! ?? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 25, 2020 at 9:45am PDT — Мыслите позитивно. Всегда, — подписал фотографию 35-летний португалец.В нынешнем сезоне Роналду провёл 32 матча за "Ювентус", забил 25 голов и отдал три голевые передачи. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 23:30 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Ювентус Роналду Серия А Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5