"Милан" выступил с заявлением относительно информации о том, что у форварда команды Златана Ибрагимовича разрыв ахиллова сухожилия.
В итальянских СМИ сообщалось, что швед получил травму на тренировке "Милана".
"На тренировке Ибрагимович получил травму камбаловидной мышцы правой голени. Ахиллово сухожилие не повреждено. Через 10 дней будет проведен контрольный осмотр травмы", - говорится в сообщении
Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой, подписав соглашение на полгода. Форвард провел 10 матчей за "Милан" и забил 4 гола.
"Милан" опроверг слухи о серьезной травме у Ибрагимовича
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